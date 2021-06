Bedrijfsprofiel: Het familiebedrijf Griekspoor ademt (top)sport en spel

Nieuw-Vennep

De oud-profs en tweelingbroers Scott en Kevin Griekspoor (30) lijken tijdens een rondleiding over het complex van familiebedrijf Griekspoor in Nieuw-Vennep in gedachten over een tennisbaan te lopen. Topsport in civiele techniek is de slogan van de Nieuw-Vennepse familie, die vijf afdelingen (bruggen, belijning van sportvelden, grond, weg en water, speelvoorzieningen en sport en recreatie) tot één groot concern hebben samengesmolten.

Het is alsof Kevin Griekspoor als vroeger zijn tegenstanders analyseert. ‘Elke discipline in ons multifunctionele bedrijf heeft zijn eigen klanten met onderscheidende karakters en wensen. Zoals je in het tennis met uiteenlopende speelstijlen te maken krijgt. Elke tegenstander is anders, je moet zij..

