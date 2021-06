Online honingwinkel van imker uit Utrechtse volksbuurt bloeit op dankzij corona

Utrecht

Kanaleneiland-Noord ziet er met platte flats, afgewisseld door platte rijtjeshuizen, niet veel anders uit dan de meeste volksbuurten. Maar wie goed luistert hoort gezoem. Op de plantenbakken, stoeptegels en geraniums kruipen ze overal: bijen. Log van de pollen verzamelen ze zich in hun kasten op het dak van een garage. Het is de garage van de Utrechtse stadsimker Ahmet Taskan (53), omgetoverd tot honingmakerij, voorraadhok én het visitekaartje van zijn online-imperium Honingwinkel.nl. Dankzij corona slaagde hij er met hulp van vrouw en kinderen in de omzet van zijn honingwinkel van 450 euro per maand naar bijna 15.000 euro op te krikken.

Taskan imkert al sinds hij zijn huis twintig jaar geleden kocht. Als hobby, honing die overblij..

