VDL Nedcar sluit deal met start-up

Autoproducent VDL Nedcar gaat elektrische auto’s bouwen voor de Amerikaanse start-up Canoo. De productie begint eind 2022 met duizend stuks, maar een jaar later moeten dat er al 15.000 zijn. Canoo wil zeker tot 2028 auto’s door de Limburgse autofabrikant laten bouwen.

Nedcar heeft een nieuwe opdrachtgever in de wacht gesleept. Dat biedt voor een deel van de werknemers weer meer perspectief.

Born

Het Amerikaanse Canoo heeft een elektrisch platform ontworpen waarop het verschillende soorten auto’s kan bouwen, zoals een bezorgbusje of een pick-uptruck. Bij VDL Nedcar zal het zogeheten Lifestyle Vehicle worden gebouwd, een SUV met plaats voor maximaal zeven personen en een bereik van 400 kilometer op een volle batterij.

VDL Nedcar was op zoek naar nieuwe opdrachtgevers nadat BMW besloot geen auto’s meer door VDL Nedcar te laten bouwen, maar de productie van de eigen auto’s en die van dochtermerk Mini naar eigen fabrieken over te hevelen. De productie voor het Duitse merk loopt tot eind 2023 en zal niet in het geding komen door de nieuwe opdracht, stelt VDL Nedcar.

Wat de nieuwe opdracht voor gevolgen heeft voor de werkgelegenheid ..

