Het ‘herstelplan’ voor de economie geeft Rutte vooral de kans om door te regeren

Den Haag

‘Ik pleit ervoor dat de partijen die gaan formeren zo snel mogelijk, begin april, een nationaal herstelplan gaan maken’, zei VVD-leider Mark Rutte op 5 maart van dit jaar in De Telegraaf. De beide informateurs (eerder Herman Tjeenk Willink en momenteel Mariëtte Hamer) benadrukten tot nu toe het belang van zo’n herstelplan. Hamer is naar eigen zeggen druk doende zo’n plan in elkaar te zetten. In haar eindverslag zal de informateur voorstellen voor ‘herstelbeleid’ doen waar de Tweede Kamer hopelijk wat mee kan.

Maar terwijl de kabinetsformatie al maanden geen vin verroert, staat de wereld buiten het Binnenhof niet stil. De Nederlandse grootbanken melden inmiddels dat de economie op eigen kracht onverwacht sterk opveert. De eerste ci..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .