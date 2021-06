Ongestraft miljarden uitgeven

Den Haag

Kent u die grap over de staatsschuldencrisis? Inderdaad, die kwam niet. Aan het begin van de coronacrisis hield het kabinet rekening met het grootste begrotingstekort sinds 1918. De Nederlandse staatsschuld zou in één klap de lucht in schieten, van ruim 48 naar dik 65 procent van het bbp. En dat was pas het begin. De vraag drong zich op hoe die financiële ramp betaald moest worden. Nieuwe bezuinigingen? Of de rekening doorschuiven naar volgende generaties?

binnen de norm

Een jaar later is het antwoord bekend: geen van beide. Volgens de nieuwste ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) maandag heeft gepubliceerd ‘piekt’ de staatsschuld dit jaar op 56,4 procent. Om..

