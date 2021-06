Vrees voor inflatie laat ECB koud: president Lagarde laat rente op 0 en versnelt opkoopprogramma

Frankfurt

Banken moeten ook een half procentpunt toe blijven betalen om geld bij de centrale bank te parkeren. Ook aan het opkoopprogramma van schuldpapier wordt niet getornd, ondanks het economisch herstel.

Het tijdelijke opkoopprogramma onder de naam Pepp (Pandemic emergency purchase programme) zal zelfs worden opgevoerd, zoals al was aangekondigd. In totaal heeft de ECB daarvoor 1850 miljard euro gereserveerd. Dit programma loopt nog tot maart 2022.

‘Er is niets gezegd over het mogelijk verloop van dat programma na maart 2022. Mogelijk komt er meer duidelijkheid over de strategie in de vergadering van september’, zegt Konstantin Veit, portefeuillebeheerder van Pimco, ’s werelds grootste obligatiefonds. Ook de vaste aankopen van 20 miljar..

