Coronawerkloze vindt snel werk

Directeur EIB pleit voor bouwen in het groen: ‘Niet ieder weiland is een verrijking voor het landschap’

Politici moeten af van het idee dat bouwen in het groen slecht is, vindt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. ‘Je kunt groen afwisselen met woningbouw in een landelijke stijl. Wat is daar mi..