De inflatie loopt op, de boodschappen worden duurder. Moeten we ons zorgen maken?

De inflatie loopt steeds sneller op. Ook in Nederland liggen de prijzen nu meer dan 2 procent hoger dan een jaar geleden. Moeten we ons zorgen gaan maken? Vijf vragen.

Amsterdam

worden de boodschappen nu duurder?

Ja, inflatie zorgt er simpel gezegd voor dat we meer geld betalen voor minder spullen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet dit door de prijzen van een ‘mandje’ van goederen en diensten bij te houden. De voorgaande maanden werden die, op jaarbasis, gemiddeld 1,9 procent duurder. In mei is dat 2,1 procent, maakten de rekenmeesters dinsdagochtend bekend.

Dat het geld minder waard wordt, is een wereldwijde trend. In de Verenigde Staten geeft president Joe Biden duizenden miljarden dollars extra uit aan coronasteun en infrastructuur. De inflatie is daar opgelopen tot boven de 4 procent. Economen verwachten dat deze zomer ook in Europa de prijzen verder stijgen. Huishoudens zullen dan een deel ..

