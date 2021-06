Directeur EIB pleit voor bouwen in het groen: ‘Niet ieder weiland is een verrijking voor het landschap’

Politici moeten af van het idee dat bouwen in het groen slecht is, vindt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. ‘Niet iedereen wil in de stad wonen.’

Een bouwproject in Buiksloterham in Amsterdam-Noord. In 2019 voorspelde het CBS dat de hoofdstad groeit naar een miljoen inwoners in 2035.

Amsterdam

Het is een nieuwbouwwijk zoals Taco van Hoek die graag ziet: Weespersluis bij Weesp. ‘Er komen daar 2700 woningen in drie wijkjes met veel groen, veel water en twee parkjes. Daar is veel animo voor.’

Kan in stedelijk gebied niet meer worden gebouwd?

Van Hoek: ‘Je kunt meer hoogbouw neerzetten of veel kleine woningen bouwen. Dat kan soms wenselijk zijn, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Bouwen in de stad is ook duur omdat wegen moeten worden omgelegd, bedrijven moeten worden verplaatst en de bouw door bezwaren van omwonenden kan worden vertraagd. Meer bouwen in de stad gaat verder ten koste van plantsoenen of voetbalveldjes.’

En dus moeten we bouwen in het groen?

‘Ik vind dat we daar meer naar moeten kijken. Bouwen in het groen is ..

