‘Historisch’ akkoord G7-landen maakt multinationals niet bang

De zeven rijkste industrielanden zijn het zaterdag eens geworden over de minimum winstbelasting voor multinationals: 15 procent. Een doorbraak, zeker, maar zal dit akkoord werkelijk een einde maken aan the race to the bottom?

De ministers van Financiën van de zeven rijkste industrielanden nemen in Londen hun plek in voor de bordesfoto.

Amsterdam

‘Historisch’. ‘Ongekend’. ‘Een vuist’. De superlatieven flitsen de wereld over zodra de zeven rijkste industrielanden (G7) zaterdagmiddag een akkoord bereiken over een minimale winstbelasting van 15 procent voor multinationals. De grote woorden zijn begrijpelijk, alleen al omdat de laatste tien jaar vrijwel niets is gedaan om belastingontwijking door (tech)reuzen aan te pakken.

Volgens Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maakt het akkoord een eind aan the race to the bottom van steeds lagere belastingtarieven waarmee landen elkaar aftroeven in hun poging multinationals te lokken. ‘Dit is goed nieuws voor eerlijke belastingen en solidariteit en slecht nieuws voor belastingparadijzen’, verklaarde haar Duitse co..

