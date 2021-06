Een miljoen extra woningen erbij? Dan is huizenbouw in het groen onvermijdelijk

Het is goed mogelijk de komende jaren te zorgen voor een miljoen extra woningen. Maar dan moet wel een flink deel in groen gebied worden gebouwd.

Den Haag

Dat constateert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport dat vandaag verschijnt. Politieke partijen in Den Haag willen dat er komende tien jaar een miljoen huizen worden gebouwd. Dat is nodig omdat de bevolking met een miljoen personen groeit en omdat er volgens berekeningen nu al een tekort is van circa 300.000 woningen.

Het EIB heeft op een rij gezet welke plannen voor woningbouw er zijn in de zeven provincies waar de bevolking de komende tien jaar het hardst groeit en in totaal 900.000 huizen extra nodig zijn. Naast de drie Randstadprovincies zijn dat Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.

In deze provincies zijn bouwplannen voor 800.000 woningen, aldus het EIB. Daarvan blijft in de praktijk een k..

