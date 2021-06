Net geen record voor AEX-index

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten gesloten. Maar een nieuw slotrecord voor de Amsterdamse AEX-index zat er uiteindelijk toch niet in. In de loop van de handelsdag bereikte de graadmeter nog het hoogste niveau ooit. Maar de koerswinst liep terug omdat beleggers zich toch weer enigszins zorgen begonnen te maken dat de Federal Reserve in de VS zijn steunmaatregelen sneller gaat afbouwen. Nieuwe inkoopmanagerscijfers over de Amerikaanse industrie waren namelijk iets beter dan verwacht. Dit zou de koepel van Amerikaanse centrale banken kunnen aansporen om sneller dan voorzien bepaalde beleidswijzigingen door te voeren. Dat is iets waar beleggers niet op zitten te wachten.

Het optimisme over het economische herstel werd ook verder aangewakkerd door positieve cijfers over de industrie in de eurozone. Ook was sprake van een sterker dan verwachte stijging van de inflatie. Het prijspeil in het eurogebied steeg in mei met 2 procent tegen 1,6 procent in april. Volgens centrale bankiers in Europa worden de prijzen echter aangejaagd door de heropening van de economie en is de stijging tijdelijk.