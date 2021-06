Akkoord biedt flexwerker meer zekerheid en salaris

Den Haag De vakbeweging en werkgevers hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het flexwerk wordt in dit akkoord sterk beperkt. Zo verdwijnen de nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren.

Ook krijgen uitzendkrachten beter betaald en moeten zelfstandigen minimaal 35 euro per uur verdienen. Dat zeggen ingewijden tegen de Volkskrant. Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal-Economische Raad. Het is een poging van werkgevers en werknemers om invloed uit te oefenen op de formatie. De top van de vakbeweging en werkgevers zijn akkoord, hun achterbannen moeten nog instemmen. Het akkoord volgt op een advies van de commissie-Borstlap over de hervorming van alle regels rond werk. Dat verscheen vorig jaar. De sociale partners willen zoveel mogelijk invloed uitoefenen op die hervorming en willen dat niet overlaten aan de luimen van politieke partijen tijdens de formatie.

Net zoals de commissie-Borstlap zien v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .