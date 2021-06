Voortaan ook tweedehands kleren Zeeman. ‘We doen het echt lokaal’

Amsterdam

Door gedragen baby- kinder- en dameskleding een tweede leven te geven wil de winkelketen zich inzetten voor het hergebruiken van kleding, en zo op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen een stap verder gaan dan alleen het recyclen van materialen. Klanten krijgen ook de mogelijkheid om hun gebruikte kleding in te leveren.

In eerste instantie is dit in een beperkt aantal filialen mogelijk. Maar volgens topman Erik-Jan Mares moet tweedehands kleding voor het einde van het jaar in vijftig Zeeman-winkels in de schappen liggen. Het inleveren van kleding moet dan bij alle winkels kunnen. Bij het initiatief, dat Zeeman RESALE noemt, wordt samengewerkt met Het Goed, een sociale onderneming met 28 kringloopwarenhuizen en vijf ..

