OESO verwacht nóg sterkere groei van wereldeconomie

Volgens de OESO zal de wereldeconomie dit jaar nu met 5,8 procent groeien, terwijl in maart nog werd gerekend op een groei met 5,6 procent. Voor volgend jaar wordt een groei met 4,4 procent voorzien, van een eerder voorspelde 4 procent. De organisatie zegt dat de mondiale economie nu weer terug is op het niveau van voor de pandemie.

Wel zegt de OESO dat het herstel in de wereld van de coronacrisis ongelijk verloopt. In ontwikkelde landen waar vaccinatieprogramma’s sneller verlopen en overheden met grote steunpakketten komen, gaat het herstel harder. In veel ontwikkelingslanden waar vaccinaties minder vlot gaan en er beperkte financiële middelen voor overheidssteun zijn, gaat het herstel langzamer, aldus de OESO.

De OESO denkt dat de Amerikaanse economie dit jaar met 6,9 procent zal groeien. Hier werd in maart gerekend op 6,5 procent. Voor China wordt dit jaar nu een groei van 8,5 procent voorzien en voor de eurozone wordt op een plus van 4,3 procent gerekend.

De organisatie stelt dat er nog steeds risico's zijn voor het herstel van de coronacrisis, omdat een groot deel van de wereldbevolking nog niet is gevaccineerd en nieuwe uitbraken van het virus kunnen plaatsvinden door nieuwe coronavarianten. De OESO vindt dat het productietempo van vaccins en de distributie dringend moeten worden opgevoerd in de wereld. <