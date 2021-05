ArcelorMittal en Besi winnen op beurs

Staalbedrijf ArcelorMittal en chiptoeleverancier Besi hoorden maandag bij de kleine groep met winnaars in de hoofdindex van de Amsterdamse beurs. De beurshandel verliep verder zeer rustig op de laatste dag van mei, en over de gehele linie gingen de belangrijkste graadmeters in Europa wat omlaag. In Londen hadden beleggers een vrije dag. Ook Wall Street hield de deuren gesloten vanwege Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht.

Besi (plus 1,5 procent) profiteerde waarschijnlijk van het algehele sentiment ten aanzien van de chipsector. Branchegenoot ASMI liet met een plus van 0,4 procent ook een kleine koerswinst zien. ArcelorMittal kreeg er 1,5 procent aan beurswaarde bij nadat analisten van Kepler Cheuvreux het koersdoel voor het concern wat hadden verhoogd. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,4 procent.

De AEX-index eindigde 0,6 procent in de min op 709,36 punten. De MidKap zakte 0,3 procent, tot 1061,93 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,7 procent en de CAC40-index in Parijs speelde 0,6 procent kwijt.