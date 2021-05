Talpa verkoopt persbureau ANP aan oud-topman DSW

Het ANP is het grootste persbureau van Nederland. Tal van media maken gebruik van het werk van journalisten en fotografen van het persbureau.

De vorige eigenaar, Talpa Network, kocht het ANP in maart 2018. Talpa was van plan een eigen nieuwsmerk op te zetten. Die ambitieuze plannen zijn een tijd geleden aangepast, mede onder invloed van de coronapandemie. De Mol noemt het ANP een ‘prachtig bedrijf’, maar stelt dat het persbureau niet langer een kernonderdeel is van Talpa en de ‘synergie’ is afgenomen.

Oomen koopt het ANP omdat hij vindt dat het persbureau een essentiële maatschappelijke taak heeft. Hij benadrukt dat het persbureau al sinds 1934 een grote rol speelt in de Nederlandse journalistiek en wil het gra..

