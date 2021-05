Veevoer maken van chocola en stroopwafels voor een duurzame veehouderij

Veulen

Zure matten komen per strekkende kilometer binnen. Chocoladebrokken in formaat motorblok. Stroopwafels in manshoge bulten. Nijsen Company, het bedrijf in het Limburgse Veulen, lijkt het walhalla voor de zoetekauw. In werkelijkheid is het een beerput voor alles wat wordt gemorst in de voedingsmiddelenindustrie. Het eindresultaat van een reeks hakkende, schuddende en mixende machines: een cilindervormig brokje dat smaakt naar een oud, nattig biscuitje. Varkens zijn er dol op.

Nijsen heeft de oplossing voor het grootste probleem in de vee-industrie. Het voer. Grofweg 70 procent van de uitstoot bij de vleesproductie ontstaat bij de productie van het voer, schreef minister Carola Schouten vorig jaar in haar Nationale Eiwitstrategie. Het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .