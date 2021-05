Hoopvolle beurzen eindigen in groen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers waren positief gestemd over het economische herstel na de coronacrisis. Ook cijfers over de Amerikaanse consumentenbestedingen zorgden voor optimisme en verdrongen zorgen over een snel stijgende inflatie naar de achtergrond. Verder wordt vooral uitgekeken naar de begrotingsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Die zouden mogelijk het wereldwijde herstel kunnen versnellen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 713,28 punten. De MidKap klom een fractie tot 1064,94 punten. De graadmeters in Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent. De beurs in Parijs won 0,8 procent, ondanks berichten dat de Franse economie in het eerste kwartaal toch is gekrompen. Eerder werd nog een groei gemeld voor de op één na grootste economie van de eurozone.

Techbedrijven behoorden tot de grootste stijgers in de AEX-index, zoals techinvesteerder Prosus (plus 2,1 procent) en chipbedrijf Besi (plus 2 procent). Ook de financiële fondsen deden het goed. Supermarktconcern Ahold Delhaize eindigde onderaan (-0,7 procent).