Privéluchtvaart was snel beter van corona

Brussel De markt voor privévluchten in Europa heeft zich sneller hersteld van de coronacrisis dan de ‘gewone’ luchtvaart. Terwijl Jan Modaal zijn zomervakantie in het water zag vallen, vlogen de superrijken in augustus 2020 alweer net zo vrolijk rond als voor de virusuitbraak. Dat heeft de Europese milieuorganisatie Transport & Environment berekend.