Klein verlies voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam sloot donderdag met een klein verlies. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent lager. Zorgtechnologiebedrijf Philips was hekkensluiter (min 2,4 procent). Shell verloor 1,3 procent. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechter, dat Shell per direct meer moet doen om de uitstoot van CO 2 terug te brengen. Levensmiddelenconcern Unilever leverde 2 procent in. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste stijger met een plus van 4,5 procent. De MidKap klom 0,7 procent. Metalengroep AMG (plus 4,2 procent) was de winnaar. Fagron verloor 1,8 procent. Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, heeft 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf verkocht. Biochemiebedrijf Avantium klom 4,4 procent. Het bedrijf krijgt van de Europese Unie zo'n 1,8 miljoen euro aan subsidie voor zijn technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Afvalverwerker Renewi kwam met beter dan verwachte resultaten en won bijna 2 procent. Drankenfabrikant Lucas Bols klom 1,4 procent ondanks een verlies in het afgelopen boekjaar.

