Klimaatzaak Shell maakt weinig los

Beleggers leken niet heel erg onder de indruk van de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Het olie- en gasconcern moet van de rechter meer doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Kort na dit oordeel zakte het aandeel in het rood, maar de dip bleek kortstondig. Het aandeel Shell sloot de handelssessie met een winst van 0,6 procent.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen was ook een beetje verrast over de lauwe reactie onder beleggers. Volgens hem is het duidelijk dat de wereld aan het veranderen is, waarbij ook activistische beleggers zich bij bedrijven als Shell meer en meer roeren. Volgens Versteeg is het grote probleem nu dat als je per direct doet wat volgens de doelen van Parijs nodig is, er op korte termijn sprake zal zijn van een enorme energiecrisis. ‘Dit kan niet in een keer', aldus Versteeg, die denkt dat ook bij beleggers sprake is van een soort realiteitsbesef. ‘Maar dat het niet kan, wil niet zeggen dat je niet harder je best moet doen', verduidelijkt hij.

Ondanks de winst van Shell sloot de AEX-index in het rood. De leidende graadmeter sloot de sessie met een verlies van 0,2 procent op 711,17 punten.