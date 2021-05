Techaandelen helpen AEX aan winst

Grote techfondsen hebben de aandelenbeurs in Amsterdam een slotwinst bezorgd. Deze fondsen hadden eerder nog te lijden onder zorgen over oplopende rentes, waardoor ze relatief minder aantrekkelijk zijn. Nu de opmars van rentes wat afzwakt, waren onder andere maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chipbedrijven ASML, Besi en ASMI weer populair.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 712,25 punten. De MidKap sloot slechts een fractie hoger op 1057,19 punten. In Frankfurt steeg de DAX 0,3 en verbrak de graadmeter zijn recordstand uit april. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Naast afnemende rentezorgen kwam er ook positief nieuws op het vlak van coronavaccins. Biotechbedrijf Moderna meldde dat zijn vaccin tegen COVID-19 effectief was bij het voorkomen van de ziekte bij tieners.

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden tot de grote winnaars in de AEX met winsten tot 2,8 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, was de grootste winnaar met een plus van 4,2 procent. Shell eindigde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,8 procent.