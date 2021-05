Smaaksafari van verse groenten helpt kinderen om af te kicken van de potjesvoeding

Amstelveen

In 2008 raakte Ingrid Keller-Cayet gefrustreerd toen ze worstelde met een maaltijd voor haar baby. De geboren Française dacht aan haar jeugd in de Bourgogne, die niet alleen bekendstaat om de wijnen. ‘Het is een mooi en uitgestrekt gebied, maar ook een beetje achtergebleven. Mijn oma had niks van Knorr of Unox in huis, die wereld bestond niet voor haar. In de moestuin plukten we fruit en groenten, voor een verse maaltijd.’

De moestuin werd de metafoor voor een gedroomde revolutie: hoe laat je kinderen verantwoord kennismaken met gezonde voeding? Zestig procent van de kinderen eet te weinig groente, en in april publiceerde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) wederom verontrustende cijfers over obesitas onder jongvolwassenen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .