G7-landen stoppen steun kolencentrales

Frankfurt

De landen van de G7 steken geen geld meer in kolencentrales. Dat hebben de milieuministers van de landen afgesproken, stellen ze in een verklaring. De G7-leden behoren tot de landen met de grootste economieën ter wereld. De landen beloven concrete stappen te nemen om vanaf eind dit jaar geen overheidsgeld meer te steken in de internationale opwekking van stroom met kolen als daarbij geen maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO 2 op te vangen. De G7 bestaat uit de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Ook de Europese Unie schuift aan bij de vergaderingen. China is geen onderdeel van de G7. <