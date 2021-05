Optimisme op Europese beurzen

Amsterdam

De Europese beurzen zijn in opperbeste stemming het weekend ingegaan. Nieuwe cijfers over de bedrijvigheid binnen de industrie- en dienstensector van de eurozone zorgden ervoor dat optimisme de overhand kreeg. Volgens cijfers van marktonderzoeker Markit nam de economische activiteit in de regio toe in het sterkste tempo van de afgelopen drie jaar. Op het Damrak maakte Fastned goede sier met een winst van ruim 11 procent. De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs sloot 0,4 procent hoger op 706,96 punten. De MidKap boekte 0,8 procent winst tot 1054,80 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. De beurs in Londen sloot vrijwel vlak, ondanks de sterk gestegen detailhandelsverkopen die het nationale statistiekbureau bekendmaakte. De uitbater van snellaadstadions Fastned (plus 11,28 procent) maakte bekend samen met Tesla een groot laadstation te bouwen in Oxford, wat goed werd ontvangen bij beleggers. Volgens Fastned zijn de mogelijkheden om elektrische auto's op te laden in het Verenigd Koninkrijk nog beperkt, waardoor nog veel nieuwe laadlocaties nodig zijn.