Bedrijven doen minder aan oranje EK-acties

Den Haag

Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan Nyenrode, zegt dat de manier waarop bedrijven voorheen probeerden te communiceren met klanten, door de coronacrisis is veranderd. ‘Vroeger was het EK een uitje, waarvoor mensen tijd vrijmaken en feestjes organiseren. Daar leef je langer naartoe. Nu is veel minder mogelijk en nog veel onzeker. Al lijkt Jumbo met de juichcape vooruit te lopen op stadionbezoeken.’

Volgens Cor Molenaar, hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit, komen de campagnes later op gang vanwege het negatieve sentiment in de samenleving. ‘We zijn niet altijd even vrolijk. We hebben toch angst voor corona; er is een groeiende aversie tegen de coronamaatregelen. En dan lijkt het erop dat niet iedereen vakantiegeld krijgt. Ook hebben we het Nederlands elftal niet zo hoog zitten; een aantal wedstrijden was niet om aan te zien. De bondscoach is zelfs weinig positief over de kansen. Dan mis je toch de inspiratie om een evenement volledig te omarmen.’ Wel kan het sentiment ineens omslaan en dan kunnen de supermarkten profiteren van de acties die er nu zijn, denkt Molenaar. ‘Ze hebben allemaal producten die snel bij te maken zijn.’

Bedrijven lijken in te zetten op de beleving thuis. Zo kun je bij supermarktketen Plus sparen voor een Lego-achtig voetbalstadion.

Telecomprovider KPN laat met Oranjespelers zien hoe sociale media mensen in coronatijd toch kunnen verbinden. Discountsuper Aldi castte eigen medewerkers in een reclamespot voor het ‘Oranjelegioen’. Heineken kwam al met een oranjekleurig hemd voor de ‘oranjezomer’ en bierbrouwer Bavaria lanceerde een oranje broekje. Jumbo laat klanten sparen voor een juichcape. Bij Lidl kun je zegeltjes plakken voor een eigen ‘Fluoranje’-outfit, die onder meer door oud-voetballer Rafael van der Vaart wordt gepromoot.

minder animo

Ook Dirk Mulder, sectoreconoom detailhandel bij ING, denkt dat het EK voetbal minder leeft dan voorheen. In het bedrijfsleven is ook minder animo. Voor veel bedrijven zijn dit soort evenementen door corona toch een risico, omdat er al heel lang niets mag. ING heeft als sponsor ook lang geworsteld met het EK voetbal, zegt Mulder. ‘De mogelijkheden zijn beperkt, daar wil je klanten niet aan blootstellen.’ Desondanks zijn er nog honderden kaarten te winnen voor groepswedstrijden van het Nederlands elftal bij sponsoren zoals Thuisbezorgd, Volkswagen en Heineken.

Volgens Koelemeijer moet je als merk nu zorgvuldig zijn en de plank niet misslaan. Opvallend genoeg heeft Albert Heijn nog geen actie bekendgemaakt. Volgens Koelemeijer laat de supermarktketen misschien anderen voorgaan om daarna toch een klapper te maken. ‘De actie is dan allang bekend en geregeld, daar is voorbereiding voor nodig.' <