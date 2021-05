Techbedrijven leiden beurs naar winst

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen sloten donderdag met flinke winst. Beleggers maakten zich wat minder zorgen om de toenemende inflatie en de mogelijkheid van een renteverhoging, nadat de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering had vrijgegeven. Techbedrijven konden in het bijzonder op belangstelling rekenen. Betalingsverwerker Adyen was op het Damrak de grote winnaar bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 5 procent. Ook chipmachinefabrikant ASML, dat zich achter de Europese ambitie schaarde om een grotere rol te gaan spelen op het gebied van de productie van chips, steeg flink met 2,7 procent. Aan de onderkant was verlichtingsbedrijf Signify de grootste verliezer, min 2,8 procent. De voormalige verlichtingstak van Philips noteerde ex-dividend, wat inhoudt dat beleggers die het aandeel gisteren in handen hadden, recht hadden op het dividend over afgelopen jaar, maar beleggers die vandaag stukken kochten niet. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 procent in de plus, na een min van 1,6 procent eerder op de dag. De MidKap steeg 0,3 procent. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,7 procent.