De robots dansen langs miljoenen boeken in de boekhandel waar nooit iemand komt

Culemborg

Daar gaat Ilja Leonard Pfeijffer! In een magazijn van CB in Culemborg zoeft een robotkraan langs 30 meter hoge rekken. Moeiteloos torst het smalle gevaarte een pallet met honderden exemplaren van Hotel Europa. De robot laat zijn gewichtige lading op een lopende band zakken, die de boeken de halfduistere ruimte uit rolt.

In een nabijgelegen hal doen order pickers twintig tot dertig stuks van de roman in dozen, die de volgende dag worden afgeleverd bij de boekhandel. Als de selectie is voltooid, hobbelt de geslonken stapel Pfeijffers weer terug het magazijn in. Daar voert de robot hetzelfde dansje nog een keer uit, in omgekeerde richting. Hotel Europa belandt weer op zijn plek in het rek, tussen miljoenen andere boeken die..

