Shell: binnen vijftien jaar is helft van producten schoon

Mocht dat niet lukken, dan heeft niet alleen het bedrijf, maar ook de hele maatschappij een probleem, zei topman Ben van Beurden in een interview tegen het Amerikaanse medium Axios.

Shell heeft zichzelf doelen gesteld om halverwege de eeuw per saldo geen CO 2 meer uit te stoten. Daarvoor wil het bedrijf niet alleen meer hernieuwbare energie en minder olie en gas gaan produceren, maar ook CO 2 gaan afvangen en waterstof gaan produceren. Die laatste twee technieken staan nog in de kinderschoenen. Er is bovendien kritiek van milieugroeperingen en aandeelhouders die de toezeggingen van Shell niet ver genoeg vinden gaan.

Van Beurden vindt echter dat alle druk bij Shell leggen te makkelijk is. ‘Als je van fossiele brandstoffen af wilt, moet je iets aan het gebruik doen, niet aan de productie.’ Bovendien willen mensen te vaak nu resultaat zien. Van Beurden waarschuwt dat ze er niet op moeten rekenen dat Shell ‘morgen gaat stoppen met de verkoop van diesel aan trucks’.

De Shell-topman heeft al eerder gewaarschuwd dat beperkingen van de productie van olie en gas niet de oplossing zijn. Zo had hij bijvoorbeeld ook kritiek op de boorstop die de Amerikaanse president Joe Biden afkondigde voor federaal land. Volgens Van Beurden leidt dat alleen maar tot meer olie-import. ‘We zullen ons richten op de vraagkant, en de aanbodkant zal dan vanzelf volgen,' aldus Van Beurden <