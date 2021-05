PostNL grote verliezer op beurs

Amsterdam

PostNL zakte bijna 6 procent in de lijst met middelgrote fondsen. Het bedrijf leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 108 miljoen pakketten af. Ook nam de omzet van de postactiviteiten flink toe door het stemmen per post tijdens de verkiezingen en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie. Van de brutowinst van 130 miljoen euro denkt PostNL dat 42 miljoen euro gerelateerd is aan de coronacrisis. Als de situatie normaliseert zal deze winst volgens het bedrijf niet terugkeren.

Toch was PostNL niet de sterkste daler in de MidKap. Biotechnoloog Galapagos (min 6,2 procent) ging nog harder onderuit. Het algehele beurssentiment was gemengd. Vooral de aandelen technologiebedrijven werden van de hand gedaan. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent lager op 711,91 punten.