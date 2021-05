We koken steeds minder en bestellen meer

De helft van de Nederlanders heeft minstens één keer per week geen zin om te koken. Vorig jaar was dat nog 35 procent. Dus blijven de pannen in de keukenkastjes en laten steeds meer mensen maaltijden thuisbezorgen. Of men kiest voor een kant-en-klaarmaaltijd.

Amsterdam

De cijfers komen uit een onderzoek van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) onder een representatieve groep van bijna 6.500 Nederlanders. FSIN is een onafhankelijk kennisinstituut dat sinds 2003 consumentengedrag bestudeert. Deze toename wordt niet veroorzaakt door de coronapandemie, zegt Inga Blokker, directeur van het FSIN. Minder koken en meer gemak is een trend die het instituut al langer waarneemt, maar die door corona is versneld. ‘We zijn in een tijdmachine gestapt. De ontwikkelingen die we nu zien, hadden we over een aantal jaar verwacht.’ De tijdelijke sluiting van de horeca en het groeiende aanbod van horecaondernemers die zijn gaan bezorgen, spelen ook mee. Maar de oorzaken voor de groei van de bezor..

