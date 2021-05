Beurs sluit week af met winstdag

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de dag uitgegaan. Daarmee werden de minnen van een dag eerder weer goedgemaakt. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het tegenvallende banencijfer uit de VS, want in de laatste uren van de handelsdag ging de beurs nog flink vooruit. Ook elders in Europa stonden de beursgraadmeters in het groen, waarbij de Duitse beurs het best presteerde dankzij sterke resultaten van Adidas en Siemens. De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,8 procent op 718,41 punten. De MidKap klom 0,7 procent, tot 1056,90 punten. De DAX in Frankfurt steeg 1,4 procent. Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.