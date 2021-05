BMW: chiptekort wordt opgelost

München

‘De verwachting is dat binnen twee jaar vraag en aanbod weer in evenwicht zijn', aldus Oliver Zipse, topman van de Duitse autoproducent.

Chips in auto’s worden in van alles gebruikt, zoals in navigatiesystemen tot bepaalde achteruitkijkspiegels. De tekorten dwingen autofabrikanten de productie te beperken. BMW moest ook een tweetal fabrieken tijdelijk stilleggen. Dat gebeurt op het moment dat de vraag naar auto’s aantrekt, zoals bijvoorbeeld in China, de grootste automarkt ter wereld.

De chipschaarste ontstond nadat consumenten massaal elektronische gadgets kochten terwijl ze thuis opgesloten zaten vanwege lockdowns. Aan de andere kant trokken bijvoorbeeld autoverkopen ook weer aan, waardoor meer chips nodig waren voor de productie.

De kwestie heeft geleid tot brede inspanningen om de productie op te voeren. De Europese Commissie wil de productie van chips in de EU verdubbelen tot ten minste 20 procent van het wereldaanbod in 2030. Europa wil voor belangrijke componenten minder afhankelijk zijn van buitenlandse bedrijven.

BMW zei verder dit jaar volop te kunnen profiteren van de verder aantrekkende automarkt. Wel vormen de oplopende grondstofprijzen een risico. Die weerhouden BMW er echter niet van zijn winstverwachting iets aan te scherpen.

BMW had eerder gezegd dat de winstmarge bij de autoproductie tussen de 6 en 8 procent zou uitkomen. Nu meldt BMW dat dit eerder 8 dan 6 procent zal zijn. In het eerste kwartaal kwam de winstmarge uit op bijna 10 procent. Afgelopen maand maakte BMW al bekend dat de winst voor belastingen uit auto-activiteiten in het eerste kwartaal 2,2 miljard euro bedroeg.

Dat was meer dan verwacht. Vooral de sterke verkopen in China droegen bij aan de groei. Grote aanjagers voor de winst van BMW zijn de populaire X5 en X6 SUV-modellen.

Onlangs maakte BMW bekend dat de wereldwijde verkoop van BMW, Mini en Rolls-Royce-limousines in het afgelopen kwartaal met een derde was gestegen tot 636.606 voertuigen. Dat was een record voor de onderneming uit München. In China verdubbelde de verkoop bijna. <