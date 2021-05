ING en tech houden AEX in het rood

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Na het sterke koersherstel van een dag eerder waren het ING, dat met cijfers kwam, en techbedrijven als Adyen, ASML, Besi en ASMI die de graadmeter in het rood trokken. Verlichtingsproducent Signify en bierbrouwer Heineken stonden bij de winnaars. Bij Heineken kwam dat doordat branchegenoot AB InBev sterke resultaten presenteerde. De AEX-index sloot met een verlies van 0,2 procent op 712,46 punten. De MidKap steeg wel, met 0,4 procent tot 1049,58 punten. Ook elders in Europa was een wisselend beeld te zien. De beurs in Frankfurt leverde een fractie in, terwijl die in Parijs en Londen tot 0,5 procent stegen. Engelse beleggers verwerkten een rentebesluit van de Bank of England die zijn steunmaatregelen in de vorm van obligatieopkoop iets gaat verminderen. In de MidKap zakte Air France-KLM 2,6 procent. De luchtvaartmaatschappij wordt keihard geraakt door de coronacrisis en leed opnieuw een zwaar kwartaalverlies. BioNTech verloor 10,6 procent in Frankfurt. De Duitse farmaceut dreigt inkomsten te verliezen door het voorstel om patenten op coronavaccins vrij te geven.