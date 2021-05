Rotterdamse haven bijna klaar met 'Suez-armada’

Vrijwel alle containerschepen op weg naar Rotterdam die in maart vastzaten in het Suezkanaal, hebben de haven inmiddels aangedaan.

Rotterdam

In totaal verwachtte de Rotterdamse haven 64 fileschepen. Van die ‘Suez-armada’ zijn 54 schepen aangekomen en vertrokken, twee liggen nu in de haven en drie aankomsten zijn gecanceld, meldt het havenbedrijf.

In maart kwam het containerschip Ever Given overdwars vast te liggen in het Suezkanaal, waardoor de belangrijke vaarroute bijna een week lang was geblokkeerd. Honderden andere schepen die ook door het Egyptische kanaal wilden varen, moesten noodgedwongen wachten tot het vaartuig vlot was getrokken.

Nadat de blokkade was verholpen, voorzag de Rotterdamse haven extra drukte bij het inhalen van de achterstand. Daarom zetten havenpartijen, zoals containerterminals, reders, de binnenvaartbranche en vervoerdersverenigingen het zogeheten Suez-overleg op om goed samen te werken. Daardoor lukt het onder andere meer infrastructuur buiten de terminals te gebruiken. Uiteindelijk zijn er volgens het havenbedrijf geen problemen geweest. <