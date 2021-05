Er ligt een recordaantal Fairtrade-artikelen in de schappen

Voor het eerst zijn in Nederlandse winkels meer dan tienduizend Fairtrade-producten te koop. Bij supermarktketen Plus zijn ze het vaakst te vinden.

Den Haag

Dat meldt Fairtrade Nederland, de organisatie die het keurmerk verleent, donderdag. Het keurmerk garandeert boeren een minimumprijs voor hun producten. Daarbovenop krijgen ze een premie die ze kunnen besteden aan bijvoorbeeld infrastructuur.

Het aantal producten met het Fairtrade-label is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld, aldus de organisatie. Vorige maand werd het tienduizendste product gecertificeerd: koffiecapsules van het merk Biocafé. De meeste Fairtrade-producten vallen in de categorieën koffie, cacao (chocolade) en thee, waarbij het aantal chocoladeproducten met het keurmerk afgelopen jaren het meest gestegen is.

Bij supermarktketen Plus zijn ‘bovengemiddeld veel Fairtrade-producten te k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .