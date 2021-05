Europese beurzen schieten omhoog

De AEX-index in Amsterdam is woensdag 2,5 procent hoger de handel uit gegaan. Ook op andere Europese beurzen eindigden de belangrijkste graadmeters fors hoger. Beleggers zijn opgetogen over nieuwe cijfers van marktonderzoeker Markit die erop wijzen dat Europese landen de door corona veroorzaakte recessie snel van zich af schudden.