KPN grote verliezer op beurs

KPN was maandag de grote verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het telecombedrijf bevestigde de ‘ongevraagde’ overnamevoorstellen van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak en een bod van het Amerikaanse KKR te hebben afgewezen. De voorstellen zijn volgens KPN zorgvuldig afgewogen maar dragen volgens het bedrijf niet bij aan de ingezette strategische koers. Voor beleggers die speculeerden dat er wellicht een voor hen lucratieve overname van KPN in de maak was, betekende dat een teleurstelling. KPN leverde uiteindelijk 2,6 procent aan beurswaarde in. Eerder op de dag was het koersverlies nog groter.

Verder was het een tamelijk rustige beursdag. In Londen hadden beleggers een vrije dag en er werd vooral gewacht op de vele bedrijfsresultaten die later in de week naar buiten komen. Op de beurzen die wel open waren was het sentiment positief. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 712,13 punten. De MidKap dikte 0,2 procent aan tot 1039,24 punten. De hoofdindexen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent.