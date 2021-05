Energieconcern Shell is in cassatie gegaan in de slepende zaak die vier Nigerianen en Milieudefensie aanspanden tegen het concern.

Den Haag

De cassatie bij de Hoge Raad gaat om de maatregelen die Shell moet nemen om olielekkages in het Afrikaanse land eerder te kunnen stoppen, meldt Milieudefensie. Shell benadrukt dat het al wel begonnen is met het installeren van een lekdetectiesysteem, zoals de rechter eerder beval. Het concern heeft vooral moeite met de manier waarop het proces is verlopen, vooral omdat het aan ‘behoorlijk overleg’ over de kwestie met alle partijen ontbrak. Daarmee is het een principekwestie geworden. Shell benadrukt ook dat er al vele stappen zijn gezet om de olielekkage aan te pakken.

Eind januari werd bekend dat de Nigeriaanse Shell-dochter enkele boeren in het land een schadevergoeding moet betalen. Dit omdat het bedrijf aansprakelijk is voor twee olielekkages. In 2004 ontstond een olielek bij het dorp Goi. Daarbij kwam 24.000 liter ruwe olie vrij en raakte een gebied van meer dan vijftig voetbalvelden besmeurd. Het tweede lek was in juni 2005 bij het dorp Oruma. Toen stroomde 64.000 liter olie over een gebied van tien voetbalvelden. <