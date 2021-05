Zonne-oorlog: waarom Europa zijn eigen zonnepanelen moet gaan produceren

Medewerker in een fabriek voor de productie van zonnepanelen in de Oost-Chinese stad Haian,

1 Milieu - Europese panelen zijn duurzamer

Wie zonnepanelen wil kopen, kan bijna niet om China heen. Het land heeft ongeveer 80 procent van de wereldmarkt in handen voor zonnepanelen die zijn gebaseerd op kristallijn silicium, de donkere en blauwachtige panelen die iedereen kent. Ongeveer 95 procent van alle panelen zijn van dit type. ‘China heeft de hele waardeketen in handen’, zegt Arthur Weeber, deeltijdhoogleraar zonne-energietechnologie aan de TU Delft en werkzaam bij TNO. ‘Van het delven van de grondstoffen tot het maken van de siliciumplakken en het vervaardigen van de modules.’

Dit is niet altijd zo geweest: tot vijftien jaar geleden was Europa ’s werelds belangrijkste leverancier van zonnestroom. Met name Duitsland was een grootma..

