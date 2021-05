'Leuk: corona brengt nieuwe economische vraagstukken'

Hij was amper begonnen als directeur van het Centraal Planbureau of Pieter Hasekamp kreeg de coronacrisis op zijn bord. Nu die brand bijna geblust lijkt, moeten we vooruit kijken, zegt hij. ‘Voor veel dingen geldt dat je niet per se terug wilt naar hoe het was.’

Den Haag

Op 2 maart 2020 trad Pieter Hasekamp (55) aan als nieuwe directeur van het Centraal Planbureau. Twee weken later ging Nederland voor het eerst in lockdown. De voorjaarsraming die hij op zijn tweede werkdag aan de pers had gepresenteerd kon de prullenbak in. Zijn nieuwe collega’s leerde hij in de maanden daarna voornamelijk via beeldschermpjes kennen. ‘Ik kwam binnen en moest direct uitzoeken hoe ik een organisatie vanuit huis kon runnen.’

Tegenwoordig is hij af en toe op kantoor te vinden. De drie planbureaus (naast het CPB ook het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving) zijn gehuisvest in het voormalige ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid aan de Bezuidenhoutseweg in Den ..

