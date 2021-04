Unilever is de uitblinker op Damrak

Amsterdam

Was- en levensmiddelenconcern Unilever was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Het concern presenteerde kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht, geholpen door sterke groei op de Indiase en Chinese markt. Daarnaast waren beleggers opgetogen over het nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3 miljard euro dat het bedrijf achter merken als Ola, Zwitsal en Persil aankondigde. Het aandeel sloot 3,4 procent hoger en was de sterkste stijger binnen de AEX. De graadmeter met de 25 grootste fondsen op het Damrak sloot 0,2 procent in de min. Eerder op de dag steeg de index juist nog tot een nieuwe recordhoogte. Een andere zwaargewicht, Shell, verloor 1,1 procent. Eerder op de dag stond het aandeel nog op winst, nadat het bedrijf weer een kwartaalwinst had kunnen rapporteren. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen en kostenbesparingen. Unibail-Rodamco-Westfield zakte 1,6 procent. De eigenaar van winkelcentra had afgelopen kwartaal last van de lockdowns in veel landen en zag de omzet flink dalen. De MidKap verloor 0,2 procent, Frankfurt 0,9 procent, Londen en Parijs een fractie.