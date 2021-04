‘Nergens goedkoper’ is een lachertje

‘Nergens goedkoper‘ betekent in een supermarkt soms: nergens hier in de directe omgeving.

Den Haag

De Consumentenbond ziet dat bij veruit de meeste bedrijven de laagsteprijsgarantie ‘een truc is om je over de streep te trekken’. Die methode is door de Reclame Code Commissie al in diverse gevallen aangemerkt als ‘oneerlijke reclame’. De Consumentenbond wil nu dat bedrijven helemaal stoppen met het gebruik van dergelijke acties en heeft de eigen bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM kan nog niet zeggen of ze er vervolgonderzoek naar gaat doen. ‘Maar ik schuif dit niet direct terzijde’, zegt een woordvoerder. ‘Prijs is een van de belangrijkste drijfveren van een consument voor het maken van keuzes. Dan is het extra belangrijk dat die daarop kan vertrouwe..

