Tabaksfabriek BAT sluit in Groningen, 180 banen weg

Groningen

BAT overwoog de sluiting al langer vanwege de dalende vraag naar tabaksproducten en gaat de productie overhevelen naar Hongarije en Duitsland. Volgende week beginnen de individuele gesprekken met de werknemers die hun baan verliezen. Ook ongeveer zestig werknemers van sociale werkplaats Iederz moeten op zoek naar ander werk.

Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over aanvullende cao-afspraken. De nieuwe en tevens laatste cao loopt tot uiterlijk 1 april 2023. Daarin is een loonsverhoging van 4 procent afgesproken, per 1 april 2022, meldt vakbond CNV. Werknemers die voor die tijd hun baan verliezen, krijgen ook de loonsverhoging. Ook is er een regeling voor vrijwillig vertrek afgesproken. Daar zijn voorwaarden aan verbonden, omdat de fabriek tot de sluiting in productie blijft, aldus de bond. Werknemers die ander werk willen, krijgen begeleiding.

Alle werknemers krijgen behalve een ontslagvergoeding ook eenmalig 5000 euro bruto. Deeltijdwerknemers krijgen dit bedrag naar rato. <