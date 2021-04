PostNL fors omhoog, Philips in het rood

De koers van het aandeel PostNL ging maandag op de beurs in Amsterdam flink omhoog. De post- en pakketbezorger profiteerde van de langer dan verwachte lockdown en verhoogde zijn verwachtingen. De resultaten van zorgtechnologiebedrijf Philips vielen minder goed bij beleggers. Philips was de grootste daler in de AEX met een min van 3,6 procent. Het bedrijf leed in het eerste kwartaal een verlies als gevolg van een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur.