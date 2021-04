Zonder borg geen bedrijvigheid

Amsterdam

Bij het ontruimen van het archief aan de Keizersgracht vond Jos Kroon onlangs nog een briefje uit 1944 van een personeelsfunctionaris aan een lid van de buitendienst in ‘t Gooi: ‘Als je kans ziet naar Amsterdam te komen, er liggen hier tulpenbollen voor je klaar. Ze zijn best lekker.’

‘Er zat een stencil met een recept bij’, zegt Kroon, de huidige directeur van Nationale Borg. ‘Het is interessant om te zien hoe zo’n bedrijf probeerde door te draaien, terwijl aan de overkant de familie Frank in het Achterhuis zat. Dat persoonlijke verhaal van mensen kadert de gang van zaken in een bedrijf in de tijd.’

overal bij betrokken

Hij noemt Nationale Borg een voor de meeste mensen onzichtbaar, ..

