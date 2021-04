Eet de Nederlandse koe gaten in het Braziliaanse Amazonegebied?

Braziliaans soja is perfect én goedkoop voer voor de Nederlandse koeien. Maar de scheepsladingen die de oceaan overgaan, kunnen alleen worden geproduceerd als stukken Amazone worden geofferd.

Amsterdam

Een groene tractor van het merk John Deere verdwijnt in bruine stofwolken die opwaaien boven het boerenland. De trekker sleurt een metersbrede zaaimachine achter zich aan. Achter het stuur zit de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, hij is op 18 september 2020 afgereisd naar de centrale deelstaat Mato Grosso om het nieuwe sojaseizoen af te trappen. In de cabine zit de president ingeklemd tussen twee boeren. De mannen dragen witte T-shirts met opdruk: ‘Wij zijn allemaal Bolsonaro.’

Het zou zomaar kunnen dat de vorig jaar door Bolsonaro geplante soja begin dit jaar als veevoer is verscheept naar Nederland. Nederland is, na China, de belangrijkste klant van ’s werelds grootste sojaproducent. Terwijl de Braziliaanse oogst dit seizo..

