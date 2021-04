Ook thuis ziet de baas graag of je wel werkt: de vraag naar gluurapparatuur is toegenomen

Bijhouden hoeveel telefoontjes een thuiswerker per dag doet. Met software het aantal toetsaanslagen meten om te controleren of er thuis wel voldoende gewerkt wordt. Het komt steeds vaker voor.

De vraag naar zogeheten gluurapparatuur is tijdens de coronacrisis enorm toegenomen, meldde de NOS onlangs. Het gaat dan vooral om software die door de werkgever wordt geïnstalleerd op de zakelijke laptop van de werknemer. Met bepaalde programma’s kan de baas dan bijhouden en controleren wat zijn mensen thuis doen. Bijvoorbeeld door het aantal muisbewegingen of toetsaanslagen te registreren. Als de werknemer op werkdagen regelmatig lange tijd zijn muis of toetsenbord niet aanraakt, kan hij of zij op het matje worden geroepen: Wat deed jij tussen 13 en 15 uur? Vakbonden maken zich zorgen over de ontwikkeling.

spannend

Waar komt die toenemende vraag naar controlemiddelen vandaan? Onderzoeker Djurre Das (31) van het Rathenau Instituut vermoed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .