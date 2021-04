Aantekeningen op papier blijken beter te worden onthouden dan digitaal genoteerde informatie

Digitale notities maken op een smartphone of tablet; je zou denken dat het efficiënt is. Toch kun je voortaan maar beter pen en papier gebruiken.

Met een pen opgeschreven informatie blijkt beter te worden onthouden dan digitaal genoteerde informatie, laten Japanse onderzoekers zien in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Bij hun onderzoek moesten 48 vrijwilligers tussen de 18 en 29 jaar onder meer een tekst lezen waarin mensen hun plannen bespraken voor de komende weken. De deelnemers moesten vervolgens al deze plannen in een agenda zetten. Een groep deed dit op een tablet, een andere groep op een smartphone en een derde groep gebruikte pen en papier. De pen-en-papiergebruikers waren ongeveer 25 procent sneller dan de gebruikers van een apparaat. Ook was er bij hen meer hersenactiviteit te zien in de gebieden die verband houden met taal, denkbeeld..

